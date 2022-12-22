حزب كردي:أحزاب السلطة اتفقت على تأجيل انتخابات الإقليم لنقمة الشعب الكردي عليها

حزب كردي:أحزاب السلطة اتفقت على تأجيل انتخابات الإقليم لنقمة الشعب الكردي عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس، عن اتفاق أحزاب السلطة في إقليم كردستان على عدم إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إن “أحزاب السلطة في الإقليم تدرك حجم النقمة الجماهيرية والنفور الشعبي عليها، لذلك تريد تأجيل الانتخابات لفترة زمنية أطول”.وأضاف أن “الحزبين خلافاتهم على المناصب والسلطة فقط، وهم يتفقون على استمرار الفساد وعدم إجراء الانتخابات، أو إقامتها بما يتناسب مع القوانين التي تضمن صعودهم مرة أخرى”.يذكر ان المشاكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتسعت وتشعبت بعد الخلاف على منصب رئيس الجمهورية وطريقة ادارة الاقليم وتبادل الاتهامات بشأن التسلط في حكم كردستان ، ووصلت الى التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة عن حكومة اربيل . وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الاحد الماضي تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان. يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر. وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمواد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية. المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة. وأشار المستشار القانوني لبرلمان كردستان، وريا سعدي أحمد، إلى أن فريق محامي برلمان كردستان سيقدم الأدلة القانونية التي تدحض تلك الدعاوى بموجب القوانين النافذة والدستور، لعرضها في جلسة المحكمة الاتحادية.

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