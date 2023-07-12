حزب كردي:أحزاب المعارضة الكردية ستكون الفائزة في انتخابات الإقليم

حزب كردي:أحزاب المعارضة الكردية ستكون الفائزة في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الأربعاء، خارطة التحالفات المقبلة في إقليم كردستان، فيما أكد أن أحزاب المعارضة ستصعد أسهمها. وقال محمد في حديث صحفي، إن “أحزاب المعارضة في إقليم كردستان ستصعد أسهمها بشكل كبير في الانتخابات المقبلة”. وأضاف أن “الجيل الجديد وأحزاب المعارضة الأخرى ارتفع سهمها في ظل فشل أحزاب السلطة بأداء مهامها الملقاة على عاتقها نتيجة لخذلانها الشعب في قضايا وملفات عديدة”.وتابع أن “المؤشرات الأولية تؤكد صعود أحزاب المعارضة وقد تحصل على أكثر من 35 مقعدا في انتخابات برلمان إقليم كردستان، ولو استطاعت الدخول بقائمة واحدة وتوحيد صفوفها فستشكل ثقلًا كبيرًا”.وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط.الخلافات بين الحزبين الرئيسين في كردستان ألقت بظلالها على انتخابات برلمان الإقليم، حيث الاتهامات المتبادلة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين بإلقاء اللائمة على بعضهما بعرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فالبارتي يقول إن نظيره اليكتي يسعى لكسب الوقت كون الاخير غير مستعد لانتخابات يعرف أن شعبيته فيها قد قلت وبقوة، في حين يتهم حزب طالباني البارزانييين بمحاولة تمديد أكثر فترة ممكنة للسيطرة على مقدرات اقليم كردستان من خلال الهيمنة على السلطة.

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