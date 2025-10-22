حزب كردي:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل جاء بأمر أمريكي

حزب كردي:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل جاء بأمر أمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاربعاء، ان الاتفاق مابين بغداد واربيل على تصدير النفط من كردستان باتجاه تركيا جاء بأوامر امريكية بعد اللقاء مابين ترامب واردوغان.وقال حسن في حديث صحفي ،ان “السلطة الحاكمة في كردستان والمسؤولين القائمين عليها لايوجد لديهم تخوف من غليان الشارع الكردي، ما دفعهم للذهاب نحو الاتفاق مع بغداد لتصدير النفط عبر شركة سومو”.واضاف ان “القضية لاترتبط بمخاوف في الاقليم مع قرب الانتخابات، بل ان الموضوع يرتبط بزيارة اردوغان الى واشنطن واللقاء مابين الرئيسين التركي والامريكي، بحيث صدرت بناءً على هذا اللقاء اوامر امريكية وضغوط لحلحلة القضية العالقة بين بغداد واربيل”.وبين ان “امريكا لديها تنافس مع روسيا وبعض الدول النفطية الاخرى، وقد تعمد الى الاعتماد على النفط المصدر من كردستان بهدف تلبية متطلبات الدول الاوروبية، خصوصا مع قرب حلول الشتاء”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *