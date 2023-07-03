حزب كردي:الإقليم يعيش فراغًا ووضعًا صعبًا

حزب كردي:الإقليم يعيش فراغًا ووضعًا صعبًا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين، أوضاع إقليم كردستان بـ”الصعبة”، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.وقال أمين في حديث صحفي، إن” إقليم كردستان يعيش فراغًا ووضعًا صعبًا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي”.وأضاف، أنه” من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لاتريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لآن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان”.وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط.

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