حزب كردي:التعبير عن الرأي ممنوع في الإقليم

حزب كردي:التعبير عن الرأي ممنوع في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، اليوم الخميس، أن إدارة بوليسية تسيطر على الملف الأمني في إقليم كردستان.وقالت رجب في حديث صحفي، إن “التعبير عن الرأي ممنوع في إقليم كردستان وخاصة في محافظتي أربيل ودهوك”.وأضافت أن “قضية حقوق الإنسان التي تدعي بها حكومة الإقليم هي كذبة لا صحة لها، كون ما يجري هو سلطة بوليسية تتحكم بإدارة الأوضاع والملف الأمني”.وأشارت رجب الى أن “هناك اعتقالات تجري بشكل مستمر ضد الناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي”.وخرج مئات المتظاهرين في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق من شهر آب الماضي، احتجاجا على “الفساد وتردي المعيشة”، فيما تصدت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا من النواب المنتمين لحزب الجيل الجديد المعارض والذي دعا للتظاهر.وأطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة.

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