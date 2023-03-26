حزب كردي:الفساد في الإقليم وصل إلى أعلى مراحله

حزب كردي:الفساد في الإقليم وصل إلى أعلى مراحله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو حَراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، اليوم الأحد، عن سيطرة الفساد على كل مفاصل إقليم كُردستان.وقال جلبي في حديث صحفي، إن “الفساد بات يهدد كيان الإقليم، كونه وصل لجميع الملفات ولم يعد يقتصر على تهريب النفط والمنافذ الحدودية”.وأضاف جلبي، أن “أحزاب السلطة في الإقليم هي المستفيد الأول والأخير من الفساد وهي المسؤولة عن ضياع مليارات الدولارات”، لافتاً الى ان “الفساد ينذر بانهيار الأوضاع، كون المواطن وصل لطريق مسدود مع هذه الأحزاب”.ومُزقت منطقة الإقليم الى نصفين بسبب حرب أهلية عام 1994 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الشعبوي والاتحاد الوطني الكردستاني اليساري، الذي شارك في تأسيسه جلال طالباني. وعلى الرغم من أن الحزبين شكلا منذ ذلك الحين حكومة إقليمية موحدة، إلا أنه من الناحية العملية، لا يزال كلاهما يدير نصف المنطقة الخاص بهما: لا تزال كردستان الغربية تسمى “المنطقة الصفراء”، وهو اللون السائد على علم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر في الشرق على ما يسمى “المنطقة الخضراء”. يشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان – 45 من أصل 111 إلى 21 في الاتحاد الوطني الكردستاني – ويحتل أعضاء من عائلة بارزاني منصبي رئيس الإقليم كردستان ورئيس الوزراء. ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ، سمحت هيمنة الحزبين على الموارد الاقتصادية للمنطقة “بممارسة نفوذهما من خلال كل من الوسائل القمعية وخلق كتلة من الموالين للحزب (من خلال الوظائف)”. هذه الموارد كبيرة: قُدر إجمالي مبيعات النفط الخام من المنطقة بنحو 4.5 مليار دولار في عام 2020، وفقا لتحليل أجراه معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية في السليمانية.

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