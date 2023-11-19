حزب كردي:الفساد في حكومة البارزاني بلا حدود

حزب كردي:الفساد في حكومة البارزاني بلا حدود
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة السابقة عن حزب حراك “الجيل الجديد”، يسرى رجب، الاحد، أن غياب الدور التشريعي زاد من عمليات “الفساد والسرقة” في إقليم كردستان.وقالت رجب في حديث  صحفي، إن “غياب الدور الرقابي والتشريعي المتمثل بحل برلمان الإقليم ومجالس المحافظات زاد من حالات الفساد وقلل من تنفيذ المشاريع الخدمية”.وأشارت الى أن “أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان كانت لا تحترم السلطة التشريعية ولا تخضع للدوائر والمجالس الرقابية ولديها ملفات اقتصادية كبيرة جدا”.وأكدت، أن “غياب الدور التشريعي قلل من تنفيذ المشاريع الخدمية”، مضيفة “نرى اليوم الواقع السيء في مدن الإقليم، حيث نقص ساعات تجهيز الكهرباء ومشاكل بتجهيز الماء والفيضانات وغيرها”.وفي (24 أيلول الماضي)، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

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