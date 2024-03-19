حزب كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لإدراكه بالفشل

حزب كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لإدراكه بالفشل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف “لدغدغة مشاعر المواطنين”.وقال محمد أمين في حديث  صحفي، إن “انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير”.وأضاف أن “الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات”.

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