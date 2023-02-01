حزب كردي:برلمان الإقليم فاقد الشرعية

حزب كردي:برلمان الإقليم فاقد الشرعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في جماعة العدل الكردستاني شوان رابر،الاربعاء، برلمان إقليم كردستان “فاقدا للشرعية”.وقال رابر في حديث  صحفي، إنه “بعد الأول من تشرين من العام الماضي، وفي ظل تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فإن البرلمان أصبح فاقدا للشرعية”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية سيحسم الجدل، كونها أعلى سلطة قضائية في العراق”.وحددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم  7 من شهر شباط المقبل موعدا للنظر بتمديد عمل برلمان كردستان، وذلك بعدة أن أجلتها “لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب اقليم كرستان اضافة لوظيفته لسوء الاحوال الجوية ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها”، بحسب بيان صادر عن المحكمة الاتحادية.

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