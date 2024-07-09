حزب كردي:تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لاحتلال شمال العراق

حزب كردي:تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لاحتلال شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، الثلاثاء، ان الإدارة التركية تستغل حزب العمال الكردستاني كذريعة لاحتلال الأراضي العراقية، لافتا الى ان حل الخلافات الكردية – التركية لايمكن ان يحصل من خلال الاعمال العسكرية التي الحقت اضرار بالقرى والمناطق الزراعية في كردستان.وقال حسن في حديث صحفي، ان “تركيا تستخدم حزب العمال الكردستاني كذريعة لمهاجمة الأراضي العراقية وانتهاك السيادة وتنفيذ العمليات العسكرية في شمال البلاد”.وأضاف ان “حزب العمال يتواجد في مناطق شاسعة داخل إقليم كردستان، وبالتالي من غير المعقول ان يكون حل المشكلة التركية مع هذا الحزب من خلال القيام باحتلال أراضي عراقية وفرض السيطرة عليها، خصوصا ان هناك أراضي وقرى عراقية تشهد حاليا موسم حصاد للكثير من المحاصيل وقد لحق الضرر بها جراء العمليات التركية”.وبين ان “حل الخلافات الكردية – التركية لايمكن ان يكون من خلال الهجوم العسكري والقيام باحتلال أراضي عراقية، خصوصا ان حزب العمال ومنذ 40 عاما لديه مشاكل مع الجانب التركي ويتواجد في مناطق شاسعة، وبالتالي فأن كل مايجري من اقتتال بين الاكراد والأتراك لن يحل المشاكل القائمة”. 

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