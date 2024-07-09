حزب كردي:تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لاحتلال شمال العراق

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب طالباني يطالب الحكومة والبرلمان بموقف شجاع تجاه التوغل التركي في شمال العراق
التعليم النيابية:نسعى لتعديل قانون معادلة الشهادات العليا والدرجات العلمية
السوداني يوجه بتوفير الرعاية الصحية للسجناء والمعتقلين
البرلمان يدعو تركيا إلى أحترام سيادة العراق
نائب:تلاعب حكومي في موازنة 2024 بعد تصويت البرلمان عليها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:تلاعب حكومي في موازنة 2024 بعد تصويت البرلمان عليها
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
الحكومة الاتحادية تودع أكثر من (421) مليار دينار في حساب مالية الإقليم رواتب شهر حزيران
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
الدولار يواصل تحليقه في الأسواق المحلية
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
مصادر:زعماء الحشد ووكلاء المرجعية يضغطون على وزير الداخلية بعدم إغلاق صالات القمار وبيع الخمور في المطاعم
هههههههه..العامري:تحرير فلسطين على يد الحرس الثوري والحشد الشعبي بزعامة خامئني
مصدر إطاري:(7) ملايين زائر إيراني سيشارك في أربعينية الإمام الحسين
-
- اذاعة INN