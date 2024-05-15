حزب كردي:حزب بارزاني يتعامل مع الأحزاب الكردية بطريقة إنتقامية

حزب كردي:حزب بارزاني يتعامل مع الأحزاب الكردية بطريقة إنتقامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت حركة (تفكري ازادي الكردستانية)، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بالانتقام من الأحزاب الكردية في الإقليم من خلال انتخابات برلمان كردستان.وقال عضو الحركة لقمان حسن، في حديث صحفي، ان “خطوات الحزب من خلال هذا الملف تنطلق بدافع الانتقام من الأطراف الأخرى في الإقليم، بعد ان أعلنت تأييدها لالغاء الكوتا”.وأضاف، ان “الديمقراطي يحاول فرض شروطه على كل الأطراف في كردستان قبل اعلان مشاركته بالانتخابات، مشيرا الى “تهديد الحزب بعدم المشاركة بالانتخابات حتى في حال ذهاب المحكمة الاتحادية باتجاه تأجيل العملية الانتخابية”.

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