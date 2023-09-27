حزب كردي:حزب بارزاني يدعم الانتهاكات التركية في شمال العراق

حزب كردي:حزب بارزاني يدعم الانتهاكات التركية في شمال العراق
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، ان صمت حكومة الإقليم تجاه الانتهاكات التركية دفع انقرة الى زيادة وتيرة هجماتها وعملياتها داخل أراضي الإقليم.وقال حسن في حديث صحفي، ان “تركيا تريد من جميع الأحزاب السياسية العراقية ان تمارس مع انقرة نفس ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني من حيث الوقوف الى جانبها ضد حزب العمال والعمليات العسكرية التي تنفذها في شمال البلاد”.وأضاف ان “تركيا لاتعير أي حساب سواء الديمقراطي او أي حزب اخر، كونها تعد نفسها دولة عظمى في المنطقة وتعمل على التدخل في شؤون الدول كما فعلت مع ليبيا وقبرص واليونان وأرمينيا وليس فقط إقليم كردستان والعراق بشكل عام”.وبين ان “حكومة كردستان المنتهية صلاحيتها لم يصدر منها أي ردة فعل او موقف شديد اللهجة تجاه الاعتداءات والانتهاكات التركية في مناطق الإقليم، وهو ما يمنح تركيا الضوء الأخضر لزيادة وتيرة عملياتها وهجماتها على مناطق كردستان”. 

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