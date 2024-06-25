حزب كردي:حزب بارزاني يريد مفوضية انتخابات حسب قياسه

حزب كردي:حزب بارزاني يريد مفوضية انتخابات حسب قياسه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، اليوم الثلاثاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى ان تكون في الإقليم مفوضية تشرف على الانتخابات وتخضع لارادته، وهو مادفعه لاعلان رفض مفوضية بغداد للاشراف على عملية الاقتراع.وقال حسن في حديث صحفي، ان “حزب بارزاني يسعى لاجراء انتخابات برلمان الإقليم تحت اشراف مفوضية تابعة لكردستان، حيث رفض اشراف المفوضية التابعة لبغداد للاشراف وإدارة العملية الانتخابية في الإقليم”.وأضاف ان “هناك مخاوف من حدوث اعتراضات على نتائج الانتخابات، وهو ما يدفع الحزب المذكور نحو الاعتراض على المفوضية، والسعي خلف جهة مشرفة تكون تحت ارادته مثلما كان سابقا”.وبين ان “هناك تدخلات دولية وإقليمية في ملف انتخابات الإقليم، وهو امر يجعل المستقبل مجهولا لما بعد اجراء الانتخابات في الإقليم في ظل وجود حزب يرفض مفوضية بغداد ويضع بعض العراقيل امام اجراء الانتخابات”.

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