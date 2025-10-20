حزب كردي:حكومة البارزاني تدفع رواتب لقوات قسد في سوريا

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الموقف الوطني سامان علي، الاثنين، ان حكومة مسعود البارزاني تخصص مبالغ مالية ضخمة كرواتب لأكثر من 10 الاف كردي داخل سوريا تستقطع من رواتب موظفيها. وقال علي في حديث صحفي، ان “حكومة مسعود البارزاني تقوم بسرقة رواتب موظفيها وتحويلها الى اكثر من 10 الاف سوري  في سوريا تم منحهم قبل اعوام جوازات سفر عراقية لدعم حزب البارزاني في الانتخابات فضلا عن تنفيذ مخططات حزبه في سوريا دون علم الحكومة المركزية”. واضاف ان “السبب الرئيس وراء عدم تسليم رواتب موظفي الاقليم في الوقت المحدد ناجمة من قيام حزب البارزاني بتحويل مبالغ مالية طائلة الى اكثر من 10 الاف كردي يعيشون داخل سوريا ويقاتلون لخدمة مصالح البارزاني بأموال مسروقة من رواتب موظفي الاقليم”.وبين ان “الرواتب المخصصة لقوة  كردية تقاتل في سورية لصالح البارزاني وخدمة مصالحه”، موضحا ان “دوائر اقليم كردستان منحت جوازات سفر لأكثر من 11 الف سوري بينهم مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب”. 

