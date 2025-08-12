حزب كردي:حكومة البارزاني تستقطع 21% من المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين

حزب كردي:حكومة البارزاني تستقطع 21% من المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان تستقطع أكثر من 21% من مجموع المبالغ المالية المخصصة لرواتب موظفيها، دون وجود أي رقيب أو رادع من حكومة بغداد.وأوضح علي في تصريح  صحفي، أن “حكومة الإقليم استقطعت أكثر من 21% من رواتب موظفيها المرسلة من الحكومة المركزية، ما يعادل أكثر من 400 مليار دينار، إضافة إلى حصولها على رواتب المئات من الموظفين الفضائيين”.وأضاف أن “حكومة الإقليم لم تسلم رواتب موظفيها بشكل منتظم منذ عام 2015 وحتى اليوم”، مشيراً إلى أن “عمليات الاستقطاع تذهب إلى جيوب العوائل الحاكمة في الإقليم، وهي مبالغ ضخمة لم يتم كشفها من قبل الجهات الرقابية نتيجة وجود تحالفات سياسية بين أحزاب السلطة”.وأكد علي أن “الحكومة المركزية مقصرة في التعامل مع هذه القضية، إذ تعجز عن فتح ملف سرقة رواتب موظفي الإقليم وتحويل المتورطين إلى القضاء”.

