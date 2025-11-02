حزب كردي:حكومة البارزاني وراء الأزمة الاقتصادية في الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تيار الموقف الكردي سامان علي، اليوم الاحد، حكومة إقليم كردستان بالمسؤولية المباشرة عن تفشي ظاهرة هجرة الشباب الكرد إلى الخارج، نتيجة الإهمال الحكومي المتواصل في معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة.وقال علي في تصريح  صحفي، إن “الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها المواطن الكردي في الإقليم مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً دون حلول جذرية”، لافتا إلى أن “الحكومة الكردية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية بشكل حقيقي، بل تماطل عاماً بعد آخر”.وأضاف أن “هذه السياسة الخاطئة أدت إلى دفع آلاف الشباب نحو الهجرة بحثاً عن حياة كريمة ومستقبل أفضل، بعدما فقدوا الأمل بأي إصلاح أو تغيير حقيقي في الداخل”.وأشار إلى أن “الوطن الكردي يعيش ظروفاً اقتصادية قاسية جداً، بينما تواصل الحكومة تجاهل معاناة المواطنين وعدم اتخاذ أي خطوات عملية لتحسين واقعهم المعيشي”.

