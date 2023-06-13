حزب كردي:حكومة حزب بارزاني سرقت رواتب موظفي الإقليم لأكثر من 24 شهراً

حزب كردي:حكومة حزب بارزاني سرقت رواتب موظفي الإقليم لأكثر من 24 شهراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى أمين، الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان مسؤولية تأخر تسليم رواتب موظفي الاقليم ، مبينا ان كردستان لم تسلم موظفيها الرواتب لمدة عامين.وقال أمين في حديث  صحفي، ان “حكومة الاقليم لم تدفع رواتب الموظفين لـ 24 شهرا “، مضيفا ان ” اننا “استطعنا استرداد حقوق الموظفين من خلال التصويت على الموازنة الاتحادية”.وأشار إلى أن ” حكومة الإقليم فرضت الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار على المواطنين داخل الإقليم دون وجه حق “. لافتا إلى أن ” مجلس النواب استطاع ادخال بندا ملزما في الموازنة يجبر الإقليم على دفع مستحقات موظفي كردستان “.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي قدم شكره لجميع القوى السياسية المشاركة في دعم حقوق الشعب الكردي ضمن التصويت على الموازنة.

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