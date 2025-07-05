حزب كردي:حكومة مسرور لا تهتم بالمواطن الكردي

حزب كردي:حكومة مسرور لا تهتم بالمواطن الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أكد، اليوم السبت (5 تموز 2025)، أن الحلول التي تبحث عنها حكومة إقليم كردستان هي حلول وقتية.وقال محمد أمين في حديث  صحفي، إن “الحلول التي يقولون انهم توصلوا إليها مع بغداد، هي حلول مؤقتة هدفها صرف راتب شهر الخامس وشهر السادس فقط”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تهتم للشركات النفطية أكثر من اهتمامها بالمواطن وحياته المعدومة في كردستان بسبب عدم استلامه الراتب بعد 60 يوما”.وأشار إلى أنه “من الواضح ان الشركات النفطية العاملة في الإقليم هي صاحبة النفوذ الأكبر، ولها سطوة كبيرة، وإلا لماذا يتأخر ويتعطل اتفاق بغداد وأربيل كل مرة، لاستئناف تصدير النفط، بسبب تلك الشركات”.

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