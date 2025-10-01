حزب كردي:وصل تهريب النفط من الإقليم الى 300 ألف برميل نفط يومياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، اليوم الاربعاء، أن عمليات تهريب المشتقات النفطية من المحافظات الشمالية العراقية إلى تركيا وأفغانستان مستمرة وبوتيرة متصاعدة، رغم سريان اتفاقية النفط مقابل الرواتب بين بغداد وأربيل.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم لم توقف عمليات تهريب النفط من محافظة أربيل إلى تركيا، مع استمرار بيع النفط المهرب لشبكات أفغانية، إضافة إلى فتح منافذ حدودية غير قانونية تحت حماية قوات البيشمركة والأسايش”.وأضاف أن “عمليات التهريب ارتفعت 300 ألف برميل يومياً، ما يمثل أعلى نسبة تهريب تشهدها المحافظات الشمالية”، مؤكداً أن “حكومة الإقليم لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة مع بغداد، ومن المتوقع الإعلان عن انهيارها خلال الأيام المقبلة”. 

