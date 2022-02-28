حزب كردي: الأوضاع سيئة في الإقليم بسبب فساد حزبي بارزاني وطالباني

حزب كردي: الأوضاع سيئة في الإقليم بسبب فساد حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أن الأوضاع في إقليم كردستان سيئة جدا من جميع النواحي، عازيا ذلك الى الصراع الدائر بين أحزاب السلطة.وقال جلبي في تصريح  صحفي، إن “الأوضاع الخدمية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق سيئة جدا، بسبب صراع أحزاب السلطة على المغانم والمنافع والمناصب”.وأضاف أن “الصراع الحاصل على منصب رئاسة الجمهورية دفع ثمنه الشعب الكردي، في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة، نتيجة فساد أحزاب السلطة واستمرار السرقات”.ويستمر الجدل والصراع بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار معاناة المواطنين الكرد.

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