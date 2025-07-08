حزب كردي: حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم والشارع الكردي في غليان

حزب كردي: حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم والشارع الكردي في غليان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، أنه إذا لم يتوصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، فإن الحكومة الحالية في الإقليم لن تبقى على حالها.وقال صالح في مؤتمر صحافي ، إن هناك بارقة أمل وحيدة فقط وهي بغداد، ولا بديل عنها”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي لديه سياسة واضحة عكس الاتحاد الوطني الكردستاني فسياسته غير واضحة”.وتابع: لا أعتقد أن ينسحب الديمقراطي الكردستاني من الحكومة الاتحادية، متسائلاً: ماذا بعد الانسحاب؟ مؤكداً أنه “إذا لم يتوصل الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، لن تبقى الحكومة الحالية في الإقليم على حالها حيث ستندلع الاحتجاجات والتظاهرات في كل الازقة والشوارع”.وأوضح مقرر تيار الموقف أن “الاحتجاجات لو اندلعت هذه المرة ستختلف عن سابقاتها، ولن يذهب الناس إلى التظاهرات لمدة ثلاث ساعات ومن ثم يعودوا إلى منازلهم، هذه المرة ستكون مختلفة جدا”.وأشار صالح إلى أن “بغداد طلبت من الإقليم تسليم النفط وهي بالمقابل توفر المشتقات النفطية والرواتب، أو يقوم الإقليم بتسليم 240 الف برميل و الإبقاء على 50 الف لسد الحاجة المحلية وهي بالمقابل ستوفر الرواتب والاحتياجات الأخرى”.

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