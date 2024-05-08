حزب كردي لمسرور:خوفكم من الانتخابات لأنكم لا تؤمنون بالديمقراطية

حزب كردي لمسرور:خوفكم من الانتخابات لأنكم لا تؤمنون بالديمقراطية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت رئيسة حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الأربعاء، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة أربيل مسرور بارزاني “لتخوفه” من إجراء انتخابات كردستان، فيما أرجعت سبب ذلك الى عدم إيمانه بـ”العملية الديمقراطية وضعف قراره“.وقالت عبد الواحد في منشور على منصة أكس، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف الإجراءات المتعلقة بانتخابات الإقليم يعني أن رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته اعترف وأقرَّ بوجود المحكمة الاتحادية وهي ليست محكمة الثورة، وإلَّا كيف يلجأ إلى محكمة الثورة”.وأضافت: “اجاك الموت يا تارك الصلاة”، فلا مفرَّ من إجراء الانتخابات وإن تم تأجيلها لمدة قصيرة لكن النتيجة أن الانتخابات جزءٌ من ممارسة العملية الديمقراطية، وخوفكم من الانتخابات معناه أنكم لا تؤمنون بالعملية الديمقراطية أساساً”.وأكملت مخاطبة بارزاني، أن “الأمر الثالث والأخير أنكم حين قرَّرتم المقاطعة لم تكونوا جادين؛ لأنكم قدَّمتم تنازلات كثيرة وكبيرة من أجل العودة وطلب المشاركة، وهذا معناه ضعف قراراتكم”.

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