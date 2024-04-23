حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام

حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجمت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبدالواحد ، الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب دعواته لتأجيل الانتخابات “، مشيرة الى الحزب الديمقراطي لا يخيف، بل من ينصاع لأوامره جبان”.وقالت عبد الواحد في تغريدة لها عبر منصة (X) ” إذا أُجِّلت الانتخابات في الإقليم بسبب عدم مشاركة الحزب الديموقراطي فهذا يعني أن هذا الحزب أكبر من الدستور والمرجعية والمحكمة الاتحادية وجميع مؤسسات البلد، ومن يحاول مجاملة هذا الحزب فكأنه يحاول الاستخفاف بجميع المؤسسات”.واشارت الى انه” لا يوجد في العالم أجمع تأجيل لانتخابات بسبب عدم مشاركة حزب واحد فقط وتُضرب جميع المؤسسات الأخرى عرض الحائط!”.واضافت ان” الحزب الديموقراطي لا يخيف، بل من ينصاع لأوامره جبان وتابع، وأي حزب في الإقليم يخضع لإرادة الديموقراطي فهو ينتحر سياسياً؛ لأنه تابع ذليل للديموقراطي”.

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