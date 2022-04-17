حزب كردي يدعو بغداد إلى محاسبة البارزاني على تجاوزاته في بيع الغاز إلى تركيا

حزب كردي يدعو بغداد إلى محاسبة البارزاني على تجاوزاته في بيع الغاز إلى تركيا
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حركة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الأحد، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا ومحاولة عقده صفقة تصدير الغاز أمر خطير جدا.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “على الحكومة الاتحادية التدخل لآن الغاز هو والنفط قضية سيادية”.وأضاف أن “مايجري هو تجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية التي أقرت بعدم دستورية تصدير الإقليم لنفطه، كما أنه يندرج ضمن الولاء المطلق للحزب الديمقراطي إلى أنقرة”.

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