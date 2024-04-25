حزب كردي يرفض تأجيل انتخابات برلمان الإقليم

حزب كردي يرفض تأجيل انتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حزب العدل الكردستاني آرام محمد أمين، الخميس، رفض حزبه تأجيل انتخابات برلمان كردستان لأي سبب كان.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إن “تأجيل انتخابات برلمان كردستان تحت أي ذريعة، هو انتهاك واضح وصريح للعملية الديمقراطية في الإقليم”.وأضاف أن “برلمان الإقليم معطل ويجب احترام المواعيد القانونية، وتأريخ إقامة انتخابات كردستان تم تحديده من قبل رئاسة الإقليم، وبالتالي إذا كان هناك حزب لا يريد المشاركة في الانتخابات فيجب احترام قراراه لا أن يتم تأجيلها، لأنها تتعلق بمصير شعب كردستان بالكامل”.وانسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانتخابات المحددة من قبل رئاسة الاقليم في العاشر من حزيران 2024، بعد ان ادعى ان المحكمة الاتحادية قد انتهكت الدستور وتدخلت بالشؤون الداخلية للاقليم.

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