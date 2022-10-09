حزب كردي يرفض قرار برلمان الإقليم بتمديد عمره التشريعي

حزب كردي يرفض قرار برلمان الإقليم بتمديد عمره التشريعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر، اليوم الأحد، رفضه القرار الأخير بتمديد عمر برلمان اقليم كردستان.وقال عبد القادر، في حديث صحفي، إن “ماجرى من تصويت لتمديد عمر البرلمان هو مخالفة قانونية صريحة”.وأضاف أن “عمر البرلمان انتهى وكان من المفترض إقامة الانتخابات في موعدها وتهيئة الظروف المناسبة”، مستدركا قوله “ولكن من الواضح أن أحزاب السلطة تحايلت على القانون خشية خسارتها الانتخابات ورصيدها الشعبي”.وصادق برلمان اقليم كردستان، اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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