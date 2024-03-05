حزب كردي يطالب برقابة دولية على انتخابات الإقليم

حزب كردي يطالب برقابة دولية على انتخابات الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو جماعة العدل الكردستاني شوان رابر،اليوم الثلاثاء، بخطوات رقابية أكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لتقليل التزوير في الانتخابات الخاصة بإقليم كردستان.وقال رابر في حديث صحفي ، “إننا في الوقت الذي نرحب فيه بإعلان رئيس إقليم كردستان موعد انتخابات برلمان كردستان، فإننا نأمل أن يكون هذا الموعد الجديد نهائي ولا يتم تأجيله مرة أخرى كما حصل في المرات السابقة”، مؤكدا “ضرورة احترام التوقيتات القانونية”.وأضاف ، أن “إشراف مفوضية الانتخابات العراقية على الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم خطوة مهمة ستشجع المواطنين في كردستان على الذهاب لصناديق الاقتراع، لأن ثقتهم بمفوضية الانتخابات والاستفتاء بالإقليم كانت محدودة”.وطالب رابر، “بخطوات رقابية أكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية لتقليل التزوير”.وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقع، الأحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً حدد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان”.

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