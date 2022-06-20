حزب كردي يطالب بغداد بعدم التعامل مع حكومة البارزاني

حزب كردي يطالب بغداد بعدم التعامل مع حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة الجيل الجديد النيابية، الاثنين بعدم التعامل مع حكومة إقليم كردستان وبرلمانه، بدءا من شهر تشرين الاول المقبل.وقالت رئيسة الكتلة سروة عبد الواحد في تغريدة عبر تويتر ، “نطالب الحكومة الاتحادية وجميع المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع حكومة الإقليم وبرلمانه، بدءاً من 1 تشرين الأول المقبل، لانتفاء شرعيتها في حال عدم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، لأن هذه الشرعية متأتية من البرلمان، التي سيفقدها بتجاوز المدة القانونية لثقة المواطن. 

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