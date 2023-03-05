حزب كردي يهدد بالتصعيد في حال تمديد موعد انتخابات الإقليم

حزب كردي يهدد بالتصعيد في حال تمديد موعد انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد حراك الجيل الجديد في إقليم كردستان، اليوم الاحد، بالتصعيد في حال عدم تحديد موعد لانتخابات برلمان الاقليم.وقال عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، في حديث صحفي، إنه “في حال عدم تحديد موعد لانتخابات برلمان كردستان فستكون لنا خطوات تصعيدية”.وأضاف أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تريد الاستمرار في فرض نفوذها والتجاوز على الديمقراطية، وهذا الأمر لن نرضى به إطلاقا”.وأشار إلى أنه “ستكون لنا خطوات تصعيدية من بينها الاحتجاج السلمي في حال عدم تحديد موعد للانتخابات على أن لا يتجاوز العام الحالي”.وكان قادة حكومة إقليم كردستان قد أعلنوا عزمهم إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، الا أن الخلافات لا تزال تسيطر على الوضع السياسي في الإقليم، وعلى رأسها عدم اتفاق الأحزاب الكردية على قانون انتخابي، وتشكيل مفوضية جديدة، وتحديث قوائم الناخبين، وموعد إجراء الانتخابات، وسط حالة من التنافس الشديد بين قطبي الإقليم: الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.وينص قانون الانتخابات في كردستان على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الكردي.وكان برلمان الإقليم قد صوّت في تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات.وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى في عام 1992 والثانية في 2005، أما الثالثة فقد كانت في 2009، تلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة الأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم.كما شاركت في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على المقاعد البرلمانية البالغة 111 مقعدا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

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