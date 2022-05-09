حزب متحدون:معظم تخصيصات محافظة نينوى ذهبت إلى جيب الحلبوسي

حزب متحدون:معظم تخصيصات محافظة نينوى ذهبت إلى جيب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو المكتب السياسي لحزب متحدون جعفر حديد، الاثنين، أنه بالرغم من المليارات التي تم تخصيصا لمحافظة نينوى لكنه لم يتم الاستفادة منها.وقال حديد في حديث صحفي، إن “هناك جهة سياسية تستحوذ على المشاريع ولديها اليد الطولى في المليارات التي يتم تخصيصها لمحافظة نينوى، وجميع المقاولات والاستثمارات تحال عن طريقها”.وأضاف أن “المشاريع التي يتم تخصيصها لنينوى أغلبها مشاريع لاتوازي حجم الدمار الهائل وحاجة المواطنين، وهذا يؤكد وجود عمليات فساد كبرى، بالرغم من تخصيص أكثر تريليون دينار للمحافظة”.وأشار حديد أن “الجهة السياسية المتنفذة هي المتهمة بالفساد، وهي من يسيطر على أموال المحافظة بالكامل”.وتوجه اتهامات إلى لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل بالفساد والتبعية لحزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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