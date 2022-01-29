حزب ميليشيا العصائب:لن نذهب مع الصدر دون المالكي

حزب ميليشيا العصائب:لن نذهب مع الصدر دون المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي ، السبت، أن الإطار التنسيقي يرفض الدخول في اي تحالف مع التيار الصدري لايضم جميع قواه.وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي لن يذهب مع التيار الصدري بمعزل عن ائتلاف دولة القانون”، مبينا أن “الإطار متماسك ولن يقص اي من أطرافه وموقفه موحد”.وأضاف، أن “التيار الصدري يرفض مشاركة المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا في الوقت نفسه الى “وجود تقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتقريب وجهات النظر من اجل تشكيل الحكومة المقبلة”.يذكر أن أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي أعربت عن تفاؤلها من التحركات التي تجريها بعض الشخصيات السياسية الراهنة والذهاب نحو تشكيل حكومة وطنية تضمن حقوق الجميع دون تهميش اي طرف.

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