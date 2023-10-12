حزب يتهم الكاظمي بالفساد

حزب يتهم الكاظمي بالفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم امين عام حزب بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتورط بملفات فساد كبيرة للغاية.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “حكومة الكاظمي تورطت بملفات فساد كبير واستغلت النفوذ وكانت وراء سلسلة ازمات في البلاد”، لافتا الى ان” ما صنعته من اخطاء كارثية كادت تؤدي بالوطن الى متاهات كبيرة”.واضاف، ان “3 اسباب تستدعي محاسبة حكومة الكاظمي ابرزها ملفات الفساد التي تكتشف يوما بعد اخر والتي تفتح الابواب على مصراعيها امام تساؤلات حول مدى حجم الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة ومن هي الجهات المتنفذة التي تورطت مع الكاظمي”.

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