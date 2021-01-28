حزبpkk:ليس لدينا حضور في قضاء سنجار وعملياتنا العسكرية داخل العمق التركي

حزبpkk:ليس لدينا حضور في قضاء سنجار وعملياتنا العسكرية داخل العمق التركي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الخميس، أن حزبه ليس لديه أي حضور في قضاء سنجار، فيما هدد بأن رد حزبه على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأخيرة ستكون داخل العمق التركي.وقال شيخ موس في تصريح صحفي، إن “حزب العمال انسحب قبل أكثر من عامين من سنجار، ومن يتواجد بها الأن، هم مجموعة من الفصائل الإيزيدية المرتبطة بالحشد الشعبي ومسجلة رسميا وهم من أهالي القضاء، ونحن لانتدخل بشؤون سنجار ولا غيرها أبدا”.وأضاف أنه “إذا نفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملياته في سنجار، فردنا سيكون مزلزلا في داخل العمق التركي، وبعمليات نوعية، لأننا نطالب بحققنا وندافع عن قضيتنا ولكن في المدن التركية، وليس في العراق ومدنه المختلفة، لاحترامنا سيادة البلد”.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد في وقت سابق، بالقيام بعملية عسكرية بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وذلك لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *