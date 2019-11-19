حزورة..يحضرون الاجتماع وبعدها يعلنون رفض ما وقعوا عليه ..ائتلاف علاوي مثالا!

حزورة..يحضرون الاجتماع وبعدها يعلنون رفض ما وقعوا عليه ..ائتلاف علاوي مثالا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، تمسكه بخيار الانتخابات المبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات، مبينا أن الائتلاف لم يوقع على اي ورقة إصلاحية.وقال علاوي في بيان ، إنه “يتدارس خيار الانسحاب من العملية السياسية برُمتها بعد ان بقي الائتلاف لأكثر من عقد من الزمن يدعو لإصلاح العملية السياسية”، لافتا إلى أن “علاوي تقدم بعدة مقترحات في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة وسن قانون عادل للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”.وأضاف البيان، أن “الورقة التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام حول اجتماع يوم امس لا تتناسب مع خطورة المرحلة ولا متطلبات الاصلاح السياسي”.وحذر الائتلاف من “استمرار تسويف المطالب الشعبية وانتهاج المحاصصة والفساد”، مشددا على ضرورة ” تبنى طروحات الاصلاح ودعوات المتظاهرين منذ 2005 الا ان الحكومات المتعاقبة لم تستجب لتلك المطالبات وهو ما ادى الى ما نحن عليه الان”.وكان قادة القوى السياسية، قد عقدوا، أمس الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعا ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.يذكر ان  وثيقة مخرجات الاجتماع  موقعة من قبل ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي ومن المعيب استمرار مسلسل الضحك على الشعب بهذه الطريقة .

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