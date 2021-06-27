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- شبكة اخبار العراق
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البيان الختامي لقمة بغداد:ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية
الكاظمي:العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف
الصفدي:نقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات
الرئاسة المصرية: قمة بغداد تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الدول الثلاث
حسين:إنعقاد القمة الثلاثية في بغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث
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بلينكن يلوح بانسحاب بلاده من مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني
إيران تشترط على أمريكا..رفع العقوبات مقابل”الالتزام” بالإتفاقية النووية
أعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادىء
الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان
واشنطن تمدد عقوباتها على كوريا الشمالية لمدة عاما إضافيا
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- اقتصادية
البيان الختامي لقمة بغداد:ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية
الكاظمي:العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف
الرئاسة المصرية: قمة بغداد تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الدول الثلاث
مشروع “الشام الجديد”يتصدر قمة العراق مصر الأردن
المالية النيابية:مجلس النواب هو من رفع تخصيصات الرعاية الاجتماعية والمفسوخة عقودهم من الموازنة العامة
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انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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