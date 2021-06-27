حسين:إنعقاد القمة الثلاثية في بغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث

حسين:إنعقاد القمة الثلاثية في بغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأحد، تفاصيل ما جرى في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيريه المصري والأردني، أن “انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث، والجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات”.وأضاف، أن “الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة”، لافتا إلى “التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية”.

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