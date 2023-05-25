حسين:العراق سيصبح “بلد غازي” بعد موافقة إيران

حسين:العراق سيصبح “بلد غازي” بعد موافقة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق بلد نفطي وسيكون في الأعوام المقبلة دولة غازية بعد الانتهاء من العقد المبرم مع إيران  لغاية نهاية 2028!.وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكلي : إن “العلاقات بين البلدين مرت بمراحل مختلفة وداعمة للشعب العراقي”. وأضاف أن ” العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت من محاور النقاشات، كما بحث دعم الشركات التشيكية والمشاركة في بناء الاقتصاد العراقي”. وأشار الى أنه “بحث ملف الزمالات الدراسية في التشيك، ودعم الأخيرة للقوات العراقية في الحرب ضد الإرهاب”. وأوضح انهما “تطرقا الى دور العراق الريادي في المنطقة”.يذكر ان العراق  بتاريخ 13/5 وقع إتفاقية مع إيران بتوريد غازها لمدة 5 سنوات وفق شروطها.

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