حسين:نسعى إلى بناء عراق “منفتح ديمقراطي أسواقه تعتمد على البضائع الخارجية”

حسين:نسعى إلى بناء عراق “منفتح ديمقراطي أسواقه تعتمد على البضائع الخارجية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، ان “مذكرات التفاهم بين العراق ومصر تخص التعاون في المجال الثقافي والمصرفي والدبلوماسي، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال”.وأكد في حديث صحفي، ” سنعزز العلاقات الاقتصادية ونتوقع الفترة المقبلة العديد من الشركات المصرية ستعمل في الساحة العراقية، وهناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، وخاصة الربط الكهربائي، وهناك ربط بين الجانب العراقي والأردني، والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصري واستيراد الطاقة الكهربية من مصر، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، هناك علاقة ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وهناك اجتماعات مختلفة على المستويات المختلفة، للتنسيق في هذه المجالات سواء، الاقتصادي والطاقة والمصرفي والدبلوماسي والسياسي لتنسيق المواقف على المستوى العالمي”.وأضاف حسين، إن “العراق أصبح مجتمعا منفتحا في الوقت الحالي، والتأثير الخارجي واضح على السياسة العراقية” مضيفا “التوترات الإقليمية أصبحت جزءا من التوترات في الداخل، وكانت إدارة الدوترات بالداخل والسيطرة عليها تحتاج إلى إدارتها خارج الحدود، وهو ما حدث”.وتابع: “العراق تحول من حالة رد فعل إلى حالة فعل، وتحول من حالة كونه جزءا من المشكلة إلى جزء من الحل، وبهذه السياسة نجحت الحكومة العراقية في التأثير على الوضع، وأن تكون فاعلا في الوضع الإقليمي، وفي أكثر الأحيان تقود الحركة”.واستطرد وزير الخارجية: “السياسة العراقية كانت مختلفة إبان الغزو الأمريكي ، ويسأل الأمريكان عن سبب غزونا، وسياستهم تغيرت من حالة التواصل إلى حالة الدخول والهجوم، فغيروا النظام السياسي في أفغانستان وتم تغيير النظام السياسي في العراق، والأسباب تعود للجانب الأمريكي أساسا، وهي مسألة تترك للمؤرخين ونحن بصدد بناء وضع عراقي ديموقراطي.

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