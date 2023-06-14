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نائب: حكومة حزب بارزاني لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية ولا برلمانها
مصدر أمني:بأمر من الحشد الايراني إغلاق طريق بغداد طربيل بعد الساعة السابعة مساءً
ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي قريباً
الصالحي:كركوك تتعرض الى تغيير ديمغرافي بسبب الغمّان الشيعة الإطاريين
حزب طالباني يجدد تأكيده على أن حزب بارزاني إس خيانة الإقليم
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نائب: حكومة حزب بارزاني لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية ولا برلمانها
حسين:نسعى إلى بناء عراق “منفتح ديمقراطي أسواقه تعتمد على البضائع الخارجية”
اليوم ..سعر صرف الدولار =147750 ديناراً
وزير الكهرباء:ستبقى الخدمة الكهربائية معتمدة على الربط الخارجي
وزير التجارة: العراق أصبح سوقا للبضائع الإيرانية والتركية والصينية والعربية!
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وزير التجارة: العراق أصبح سوقا للبضائع الإيرانية والتركية والصينية والعربية!
إيران:أكثر من (10) مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق في العام الماضي والسوداني وافق على التعاقد مع المحافظات مباشرة
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني وراء إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
وزير العدل:سنزيد من بناء السجون وفقا للبرنامج الحكومي بعد تجربة بناء المقابر الرقمية!
العراق الأول عربيا والثالث عالمياً في معدل البطالة
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- اذاعة INN