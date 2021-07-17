حسين: علاقاتنا مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة

حسين: علاقاتنا مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن مخرجات جولات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.وذكرت وزارة الخارجية في بيان : أن “حسين شدد على أهمّية تحقيق التكامل والتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة؛ وذلك خدمة لمصلحة الشعب العراقيّ”، مبينة أن ذلك “جاء في الاستضافة التي حضرها في مجلس النواب والتي دعت إليها لجنة العلاقات الخارجيّة النيابيّة بحضور الملاك المتقدّم في قيادة الوزارة”.وأضافت الوزارة أنه “جرى التطرق إلى مناقشة عدة ملفات، وقدم الوزير شرحا وافيا عن هذه الملفات، كما تحدث عن مخرجات جولات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، وتطرق إلى سياسة الوزارة ضمن توجهات المنهاج الحكومي، والثوابت الوطنية للعراق، مستعرضا منطلقات، وأولويات السياسة الخارجية في هذه المرحلة التي تقوم على التوازن، وتحقيق المصالح المشتركة”.وأكد الوزير بحسب البيان، أن “الوزارة تهدف إلى تأسيس وتعميق العلاقات العراقـية على أساس المصالح المشتركة، والمخاطر المشتركة”، مشددا على “ضرورة العمل التكاملي، وصياغة الأداء الدبلوماسي الوطني، والتشاور المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يساهم في تعزيز علاقات العراق”.وفي الشان الداخلي كشف حسين، عن “بذل الوزارة جهودا باتجاه الارتقاء بواقعها أكثر”، مبينا أن “الوزارة ضاعفت جهودها بهدف الإصلاح، وإعداد ملاكات دبلوماسية بمستوى عال، وتعمل على توحيد آليات لدعم الجالية العراقـية، ومتابعة احتياجاتهم”. وأشار الوزير بحسب البيان إلى “استمرار الجهود في تطوير العمل القنصلي؛ ليساهم في تقديم الخدمات إلى المواطنين في الداخل والخارج”.وتأتي هذه الاستضافة حرصا على ديمومة العلاقة بين الوزارة واللجنة النيابية، ووضعها في صورة النشاطات، والمستجدات السياسية، وإيضاح عمل الوزارة.

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