حسين وبومبيو يبحثان زيارة الكاظمي إلى واشنطن

حسين وبومبيو يبحثان زيارة الكاظمي إلى واشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراتق- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الامريكي مايك بومبيو، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأميركيّ بومبيو، وبحثا سُبُل تطوير التعاون المُشترَك بين بغداد وواشنطن في مُختلِف المجالات، ومنها تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحثّ المُستثمِرين على العمل في العراق”. وأكّد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ العراق “يسعى إلى بناء علاقات مُتوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المُشترَكة، واستقلال القرار العراقيّ”. وتطرّق الوزير إلى “الزيارة المُرتقَبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في حال سمحت الظروف الصحّية بذلك”، مُشدّداً على “إصرار الحُكُومة على إجراء خطوات مُستقبليّة للعمل، والمُضِيّ في نجاح برنامجها الحُكُوميّ”. من جهته أكّد بومبيو أنّ “الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأوليّة للحوار الستراتيجيّ، مُعرباً عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات”. كما أكّد “احترام الحُكُومة الأميركيّة لسيادة العراق، ودعمها لحُكُومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصاديّ”. واتفق الجانبان على “ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق”.  

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