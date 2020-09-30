حسين وتولر يبحثان التهديد الأمني على السفارة الأمريكية

حسين وتولر يبحثان التهديد الأمني على السفارة الأمريكية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء (30 أيلول 2020)، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، قضايا تخصّ الوضع الأمنيّ والسياسيّ، والعلاقات العراقيّة-الأمريكيّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم بمكتبه في بغداد، السفير الأمريكيّ لدى العراق ماثيو تولر، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين”. وأضاف، أنه “أجرى الجانبان مُباحثات تركزت حول قضايا تخصّ الوضع الأمنيّ والسياسيّ، والعلاقات العراقيّة-الأمريكيّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد”.وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن هناك تحديات تواجه عمل البعثات الدبلوماسية وتواصلها بشكل يومي معها وتيسير عملها الدبلوماسي،  فيما أشارت إلى أن العراق طلب مزيد من الدعم الأوروبي على الصعد كافة.  وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف للوكالة الرسمية، إن “هناك اتفاقية سميت باتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق وبلدان الاتحاد الأوروبي، دخلت حيز النفاذ في عام 2018 وهي تمثل مظلة واسعة لجملة مؤشرات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وإنمائية، وفيها جوانب أيضا صناعية وزراعية وعلى الصعد كافة”.وأضاف، أن “الوزارة لا تزال تُشيد بعلاقاتها مع كل الأطراف، في ضوء شراكات إستراتيجية متعددة، تلتزم احترام الدستور والقوانين النافذة وتؤكد مصالح الدولة وشعب العراق”.

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