حسين يلتقي رئيس الوزراء الكويتي

حسين يلتقي رئيس الوزراء الكويتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، رئيس الحكومة الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح في مدينة الكويت.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أن “حسين التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح”.وأضاف، أن “الجانبين أكدا حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائيِّ مع الكويت في ظلِّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطوُّرات إيجابيَّة”.وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية، إلى الكويت والتقى أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

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