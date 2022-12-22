حقوق الإنسان:إحصائيات الانتحار من مسؤولية القضاء

حقوق الإنسان:إحصائيات الانتحار من مسؤولية القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، عن قرار جديد من الامانة العامة لمجلس الوزراء حيال احصائيات الانتحار في العراق.وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في حديث  صحفي،ان” احصائيات الانتحار كانت تعلن عن منافذ متعددة بينها الامنية ومفوضية حقوق الانسان في المحافظات لكن جرى اصدار قرار جديد من الامانة العامة لمجلس الوزراء حدد المحاكم بانه المعنية بنشر الاحصائيات الرسمية”. وأضاف مهدي، ان “تحديد نافذة اعلان احصائيات الانتحار يأتي من اجل حسم القرارات حيال الحالات المشتبه بها خاصة وان بعضها اثبتت التحقيقات انها ليست انتحار بل عمليات قتل متعمدة حاول الجناة اخفاء معالمها من خلال الادعاء بانها انتحار لافتا الى ان الاحصائيات ستصدر نهاية العام الجاري لكل المحافظات”. وتشهد محافظة ديالى والناصرية والمثنى والديوانية معدلات متذبذبة لحوادث الانتحار خاصة لشريحة الشباب ممن هم اقل من 30 سنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *