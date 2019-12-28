حقوق الإنسان:ارتفاع عمليات الاغتيال ضد المواطنين لإنعدام الأمن

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، السبت (28 كانون الأول 2019)، ارتفاع عمليات الاغتيال واستهداف المواطنين، مبيناً أن السبب يكمن في هشاشة الوضع الأمني.

وقال الغراوي في بيان ، إن ” مفوضية حقوق الإنسان في البلاد، أشرت ارتفاعاً في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين “.

وبين أن “سبب هذا الارتفاع يعود، لهشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة”.