حقوق الإنسان:ارتفاع عمليات الاغتيال ضد المواطنين لإنعدام الأمن

حقوق الإنسان:ارتفاع عمليات الاغتيال ضد المواطنين لإنعدام الأمن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، السبت (28 كانون الأول 2019)، ارتفاع عمليات الاغتيال واستهداف المواطنين، مبيناً أن السبب يكمن في هشاشة الوضع الأمني.وقال الغراوي في بيان ، إن ” مفوضية حقوق الإنسان في البلاد، أشرت ارتفاعاً في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين “.وبين أن “سبب هذا الارتفاع يعود، لهشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة”.يُشار إلى أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى التي تشهد تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة للمطالبة بالإصلاحات، والتي رافقتها عمليات خطف واغتيال الناشطين والمواطنين من قبل مجاميع مسلحة مجهولة.

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