حقوق الإنسان:اعتقال نحو 497 شخصا خلال عامين بتهم الاتجار بالبشر

حقوق الإنسان:اعتقال نحو 497 شخصا خلال عامين بتهم الاتجار بالبشر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، الاثنين عن اعتقال نحو 497 شخصا خلال عامين بتهم الاتجار بالبشر في البلاد، مؤكدًا أن ضحايا تلك العصابات هي الفئة الهشة والفقيرة في المجتمع.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “الفئات الأكثر استهدافا من قبل عصابات الاتجار بالبشر في العراق هي الفئات الهشة والفقيرة”، مبينا أن “تجارة الجنس تتصدر آخر إحصائية عن أنواع الاتجار في العراق بـنسبة 80%”.وبين أن “تجارة العمال القسرية والأطفال تأتي بعد تجارة الجنس بالإضافة إلى حالات قليلة من الأنواع الأخرى المتعلقة بالأعضاء البشرية وما إلى ذلك”، لافتا إلى أن “هناك تطور كبير خلال العامين الماضيين في دور وقدرات الأجهزة الأمنية في ملاحقة تلك العصابات”.وأضاف أنه “في عام 2020 اعتقلت القوات 400 شخص متهم بالإتجار بالبشر، وفي النصف الأول من عام 2021 اعتقلت ما يقارب 97 شخصا”، موضحا أن “تلك الجرائم أصبحت تشكل مورد مالي كبير للعصابات المنظمة”.

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