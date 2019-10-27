حقوق الإنسان:حرية الرأي في العراق ” مقيدة”

حقوق الإنسان:حرية الرأي في العراق ” مقيدة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، الأحد، (27 تشرين الأول 2019)، خمسة خطوات قال إنها تساهم بالخروج من أزمة التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوب البلاد.وقال البياتي في بيان ، إنه “يجب تجنب إيقاف التظاهرات باستخدام العنف لانه اثبت عدم جديته والعنف يولد عنف مقابل كرد فعل في ظل التعامل مع جماهير غاضبة وذات خلفية عشائرية ولا تخاف أبداً بسبب الفترات الطويلة من الارهاب و العنف الذي تعرضوا له”.وطالب بـ “العمل على زيادة التعاون بين العناصر الامنية والمتظاهرين من اجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة وتحريك الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي من اجل التوجيه والتشجيع على ذلك”.ودعا البياتي الى “حوار مستمر ومكثف بين الحكومة وممثلي التظاهرات وضرورة ايجاد جسر بينهما من الفعاليات والتشكيلات المستقلة من منظمات المجتمع المدني ونقابات وموسسات دينية وثقافية وإعلامية من اجل تعزيز اواصر هذا الحوار ومراقبته”.وأشار إلى ضرورة “تفعيل الجهد الاستخباري والأمن الوطني لكشف كل من يحاول الاعتداء على المتظاهرين او الممتلكات العامة او الخاصة وعزلهم بشكل سريع عن المتظاهرين وفضحهم امام الاعلام”.وأكد أهمية “توجيه المؤسسات الحكومية لمساعدة المتظاهرين والتواجد معهم سواء موسسات النقل او الصحة وحتى المواكب الحسينية من اجل دعم توفير الطعام  والماء من اجل كسر حاجز فقدان الثقة بين المواطن والحكومة او الدولة”.ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهد العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.وتخللت التظاهرات صدامات وحرق للعديد من البنايات الحكومية، والمقرات الحزبية، خلفت سقوط أكثر من 67 قتيلا، وإصابة أكثر من 2592 شخص، من المواطنين والقوات الأمنية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *