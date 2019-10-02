حقوق الإنسان:قوات عبد المهدي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين

حقوق الإنسان:قوات عبد المهدي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، عن مراقبتها للتظاهرات التي تجري في بغداد وعدد من المحافظات، فيما لفتت إلى أن التظاهرات سلمية وذات طابع مدني.وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، إن “المفوضية قامت بمراقبة المظاهرات في جميع المحافظات، وتبين لديها أن التظاهرات سلمية وذات طابع مدني”، لافتا إلى أنها “سجلت عددا كبير من الانتهاكات، بسبب عدم وجود الاحتياطات الأمنية لحماية المتظاهرين”.وأضافت أن “المفوضية سجلت اعتقال عدد من المتظاهرين من دون مذكرات قبض”، مشيرة إلى أن “فرقها اكدت لها قيام جهات مجهولة بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية”.واردفت، أنه “تم فتح الماء الحار على المتظاهرين، وضربهم بالغاز المسيل للدموع ، فضلا عن مطاردة المتظاهرين والصحافيين بالازقة والشوارع القريبة من ساحات التظاهرة”، مضيفة أن “استخدام القوات الأمنية للعنف المفرط يدل على عدم احترامها لمبادئ حقوق الانسان”.ودعت المفوضية إلى “عقد جلسة طارئة واستجواب القيادات الأمنية التي تسببت بسفك الدماء وفتح الرصاص الحي على المتظاهرين”، مطالبة “المصابين من المتظاهرين إلى التحرك عن طريقها لرفع دعاوى قضائية بشأن ما حدث يوم أمس في التظاهرات، وايصالها إلى الجهات الدولية والأمم المتحدة”.

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