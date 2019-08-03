حقوق الإنسان العراقي:حرية الرأي والتعبير مقيدة

حقوق الإنسان العراقي:حرية الرأي والتعبير مقيدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان حرية الرأي والتعبير في العراق مازالت مقيدة وتشهد العديد من الانتهاكات بحجة تطبيق القانون والنظام العام.وأضاف الغراوي في بيان،  اننا “أشرنا في المفوضية العديد من حالات تقييد الحرية وصلت حتى إلى اعتقال العديد من المتظاهرين والناشطين والتعامل معهم بقوة مفرطة” .وأضاف، أننا ” ندعو البرلمان والحكومة إلى الإسراع في تشريع قانون حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة بما يكفل حقوق المواطنين ويعزز حقوق الانسان في العراق”.

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