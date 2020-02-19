حقوق الإنسان العراقي في أسوأ حالاتها بعد 2003

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الأربعاء، طلباً الى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بشأن التعامل مع التظاهرات.وقال البياتي في تغريدة له على حسابه في تويتر، “‏نأمل من رئيس الوزراء‬ القادم‬ (محمد توفيق علاوي)⁩ ان يعتمد على مستشارين‬⁩ ملمين بحقوق الانسان‬⁩ بدل الاعتماد على القيادات الامنية‬⁩ فقط في التعامل مع ملف التظاهرات‬ والاحتجاجات‬⁩”.وأضاف، أنها “كانت الأسوء‬⁩ من جانب حقوق الانسان في الفترة الاخيرة من تاريخ⁧‫ العراق‬⁩ الجديد بعد 2003”.