حقوق الإنسان النيابية:بيان الرئاسات الثلاث تجاه الاعتداء التركي “خجول”

حقوق الإنسان النيابية:بيان الرئاسات الثلاث تجاه الاعتداء التركي “خجول”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، السبت ، رد الرئاسات الثلاث على الاعتداء التركي شمال العراق بأنه خجول جدا.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “استهداف حرس الحدود العراقي من قبل الطيران المسير التركي يعد وفق الأعراف الدولية انتهاكا واضحا لسيادة العراق”.وأضافت أن “الاعتداء التركي على سيادة العراق ليس الأول بل تكرر كثيرا بسبب ضعف حكومتي الإقليم والمركز”، مبينا أن “تركيا تمادت كثيرا بعدوانها على العراق وهذا الأمر خطير لا ينبغي السكوت عنه”.وأشارت رجب إلى أن “الرد العراقي سواء كان من الإقليم أو بغداد لم يكن بمستوى الطموح وأنه خجول جدا أمام الانتهاكات التركية السافرة”. 

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