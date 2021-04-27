حقوق الإنسان النيابية:تقرير الصحة النيابية بشأن فاجعة مستشفى أبن الخطيب”ضعيف”

حقوق الإنسان النيابية:تقرير الصحة النيابية بشأن فاجعة مستشفى أبن الخطيب”ضعيف”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجمت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، تقرير لجنة الصحة، بشأن فاجعة ابن الخطيب، فيما وصفته بـ”الضعيف والبدائي”.وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “فاجعة مستشفى ابن الخطيب تستدعي تحركاً عاجلاً لترميم المستشفيات”، مبيناً أن “تقرير لجنة الصحة النيابية، حول الحادث يعد بدائياً وضعيفاً”.وأوضح الصالحي، أن “مستشفى ابن الخطيب تم بناؤه منذ الخمسينيات وكان من الخطأ تحويله الى مصحة لكورونا، ومن الصواب إعداد مستشفيات خاصة وانشاء خزان أوكسجين مركزي فيه”.وأضاف، أن “وضع قناني الأوكسجين بالقرب من المرضى يعد بمثابة قنبلة موقوتة”، لافتاً الى أن “مجلس النواب وخلال جلسته التي عقدها لمناقشة هذه الفاجعة ألزم مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية الى ترميم المستشفيات المهملة”.ودعا، شبكة الإعلام العراقي إلى “تخصيص أوقات تعريفية بكيفية استخدام أسطوانات الغاز وتفاصيل تمريض المصابين بكورونا منزلياً”.

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